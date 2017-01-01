17-летний парень умер в реанимации после падения с балкона в Колпино

Он упал с 9 этажа. Он упал с 9 этажа.



19 июня около 14:45 скорая помощь доставила в детскую больницу имени Филатова семнадцатилетнего пациента со множественными переломами и травмами головы, сообщает «Фонтанка.ру».



Его забрали от одного из домов по Пролетарской улице после падения с балкона девятого этажа. Молодой человек был в тяжёлом состоянии и не мог рассказать о случившемся. В шесть часов вечера он скончался.



Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии.



Напомним, Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого человека, который упал с балкона в Колпинском районе Петербурга. Несмотря на усилия медиков, юноша скончался в реанимации.19 июня около 14:45 скорая помощь доставила в детскую больницу имени Филатова семнадцатилетнего пациента со множественными переломами и травмами головы, сообщает «Фонтанка.ру».Его забрали от одного из домов по Пролетарской улице после падения с балкона девятого этажа. Молодой человек был в тяжёлом состоянии и не мог рассказать о случившемся. В шесть часов вечера он скончался.Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии.Напомним, в конце мая в Петроградском районе Петербурга трехлетний малыш получил травмы, выпав из окна квартиры.







Обсуждение темы: «17-летний парень умер в реанимации после падения с балкона в Колпино» Сергей Григорьев 20.06 10:25 [ + 0 – ]

Пить надо меньше.

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