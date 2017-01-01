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Станцию метро "Беговая" обещают ввести в эксплуатацию в 2019 году

18:57, 19 июня
Тэги: метро, строительство, проекты, транспорт, игорь албин
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Тэги: метро, строительство, проекты, транспорт, игорь албин
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