Роспотребнадзор: ни один петербургский водоем не подходит для купания

Ведомство забраковало даже Безымянное озеро в Красном Селе, до последнего остававшееся пригодным для плавания.

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Обсуждение темы:

«Роспотребнадзор: ни один петербургский водоем не подходит для купания»

dexter 19.06 18:29 [ + 1 – ]

Теперь наши полицаи смогут зарабатывать на штрафах ?

В масквабаде уже собираются:

http://www.otv-media.ru/news/obshchestvo/shtraf-za-kupanie-v-nepolozhennykh-mestakh/

Джон Сильвер 20.06 08:14 [ + 1 – ]

Мда, синоптики отменили лето, Роспотребнадзор - купание.....