Подозреваемую в хищениях экс-депутата Нестерову оставили под арестом до осени

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Обсуждение темы:

«Подозреваемую в хищениях экс-депутата Нестерову оставили под арестом до осени»

монк-аль-ахри 19.06 17:55 [ + 4 – ]

клеймо единая россия освобождает ото всех неприятностей. оберег, млять, такой теперь есть.

dexter 19.06 18:03 [ + 4 – ]

Только расстрелы коррупционеров и расхитителей гос.бюджета, хоть как-то смогут продлить шаткое существование едроидов и их приспешников )))