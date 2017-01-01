Подозреваемую в хищениях экс-депутата Нестерову оставили под арестом до осени
17:22, 19 июня
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти в искусственном пруду на даче едва не утонул полуторагодовалый малыш
- В Ленобласти будут судить мужчину, который по пьяни до смерти забил табуреткой своего знакомого
- Открытие в лечении варикоза
- В Петербурге Nexia влетела в разворачивающийся на пешеходном переходе эвакуатор (видео)
- Уроженец Белоруссии сломал шею, упав с высоты одного метра на заводе по переработке нефти в Киришах
- Парочка грабителей вырвала сумку у 43-летней начальницы вокзала на станции Бологое
- Роспотребнадзор назвал озера и реки Ленобласти, где можно купаться в этом сезоне
- Подозреваемого в нападении на омоновца на Марсовом хотят посадить под домашний арест
- В Петербурге школьница оставила матери записку, что улетела в Египет, чтобы "выйти замуж"
- В Назии местная жительница нашла повешенным 22-летнего парня
- Полтавченко представил трех новых глав районов
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«Подозреваемую в хищениях экс-депутата Нестерову оставили под арестом до осени»
Новые в начале | Новые в конце
монк-аль-ахри 19.06 17:55 [ + 4 – ]
клеймо единая россия освобождает ото всех неприятностей. оберег, млять, такой теперь есть.
dexter 19.06 18:03 [ + 4 – ]
Только расстрелы коррупционеров и расхитителей гос.бюджета, хоть как-то смогут продлить шаткое существование едроидов и их приспешников )))
Всего комментариев - 3
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
24 мая
20 июня
Петербурженка задушила месячную внучку в Юнтоловском заказнике и пыталась покончить с собой. Подробности
Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "Мерседеса" проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео)
Петербурженка задушила месячную внучку в Юнтоловском заказнике и пыталась покончить с собой. Подробности
Появилось видео жуткого ДТП на "Скандинавии" с участием "УАЗ" и фуры, в котором погибли два человека
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей
Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру (12/+12)
Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "Мерседеса" проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео) (9/+9)
Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру (12/+12)
Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "Мерседеса" проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео) (9/+9)
14:50 Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру (13/+13)
13:50 Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "Мерседеса" проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео) (9/+9)
11:20 Жители Петербурга стали реже ходить в театры и музеи (5/+5)
Подписка
на новости
на новости
Сергей, а я думаю никакой революции не будет у нас 90% населения дубиноголовые терпилы. Народ испуган и зомбирован путинским режимом. Как то с пенсионером заговорил на эту тему, а он мне в ответ Крым наш ты провокатор я ему говорю дак посмотри на цены на ... в «Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»
Жилищному комитету видней.Из прочитанного и услышанного полностью теперь понимаю что власть вообще не в курсах как живёт простой народ. в «Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»
Дятел ты за..бал уже юхню чесать, жаль только этому гомику с киркой пара нормальных мужиков не попалось, И ЕЩЁ: прежде чем кирку достать этот шахтер явно убедился что находящиеся в ниве отпор ему не дадут, иначе он в жизни бы не стал зал..паться, так как ... в «Дорожный конфликт на Новоприозерском шоссе: водитель "Мерседеса" проткнул ножом колеса "Нивы" и киркой разбил стекло (видео)»
«На первый взгляд это может показаться нереальным», — отметил чиновник,"
Ох договорится чинуша. Народ когда нибудь возьмёт,да всех путинских звонарей и холуев вполне реально по всем столбам и развесит. в «Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»
Ох договорится чинуша. Народ когда нибудь возьмёт,да всех путинских звонарей и холуев вполне реально по всем столбам и развесит. в «Глава Жилищного комитета: За 7 лет петербургская семья может накопить на трехкомнатную квартиру»
5
5