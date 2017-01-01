В Ленобласти во время демонтажных работ мужчина разбился насмерть, упав с высоты второго этажа

Трагедия произошла в поселке Стрельцово.

Трагедия произошла в поселке Стрельцово.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 18 июня возле кирпичной постройки в поселке Стрельцово был найден труп мужчины с признаками кататравмы. Установлено, что погибший, оценивая работы по демонтажу постройки, в присутствии других лиц поскользнулся и упал с высоты второго этажа здания.



"В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебного медицинского исследования тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В минувшие выходные в Выборгском районе Ленинградской области было обнаружено тело 61-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. По факту инцидента проводится проверка.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 18 июня возле кирпичной постройки в поселке Стрельцово был найден труп мужчины с признаками кататравмы. Установлено, что погибший, оценивая работы по демонтажу постройки, в присутствии других лиц поскользнулся и упал с высоты второго этажа здания."В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебного медицинского исследования тела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что мигрант переломал ребра и ноги на стройке в Петроградском районе.







Обсуждение темы: «В Ленобласти во время демонтажных работ мужчина разбился насмерть, упав с высоты второго этажа» смерч 19.06 22:02 [ + 0 – ]

Оценивал в присутствии двух лиц,а тело обнаружили,странно и не понятно

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