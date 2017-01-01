На берегу Волхова 19-летний парень во время пьяной ссоры зарезал своего 16-летнего собутыльника

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, на трупе были найдены множественые кровоподтеки и колото-резаные ранения шеи. Установлено, что в ходе распития алкогольных напитков у погибшего с 19-летним парнем возник конфликт, в ходе которого последний нанес ему телесные повреждения, от которых несовершеннолетний скончался на месте происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия, изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные в Волховском районе Ленинградской области на берегу реки Волхов было обнаружено тело 16-летнего парня. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, на трупе были найдены множественые кровоподтеки и колото-резаные ранения шеи. Установлено, что в ходе распития алкогольных напитков у погибшего с 19-летним парнем возник конфликт, в ходе которого последний нанес ему телесные повреждения, от которых несовершеннолетний скончался на месте происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия, изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге ищут мужчину, подозреваемого в убийстве на Миргородской улице.







Обсуждение темы: «На берегу Волхова 19-летний парень во время пьяной ссоры зарезал своего 16-летнего собутыльника» Сергей Григорьев 20.06 10:24 [ + 1 – ]

Путинский воспитанник.

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