Румынский тренер Мирча Луческу готов обратиться в ФИФА, если не получит € 4 млн по контракту, который до сих пор не расторгнут. Об этом сообщаетсо ссылкой на румынские СМИ.«Зенит» отказался выполнить выдвигаемые 71-летним специалистом условия, и стороны продолжают переговоры.Мирча Луческу был отправлен в отставку 28 мая, а на его место назначен итальянец Роберто Манчини. Румынский наставник встал у руля «Зенита» 24 мая прошлого года, подписав контракт на два сезона с возможностью продления ещё на год.По итогам сезона-2016/17 РФПЛ «Зенит» финишировал на 3-м месте.