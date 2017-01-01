Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной улице

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«Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной улице»

Hиф-Hиф 16.06 19:23 [ + 4 – ]

сам виноват. Нечего ПДД нарушать.

Vignat 16.06 19:24 [ + 3 – ]

Да усыпите его уже, чтобы не мучился.

Сергей Григорьев 17.06 00:17 [ + 2 – ]

Довыёб@вался гавнюк. Надеемся,что следующим будет хохлятско-азерский урод,- губер то есть.

Полли Малана 17.06 00:33 [ + 0 – ]

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://eta.pe/parazitu