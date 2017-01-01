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«Росгвардия: на митинге оппозиции на Марсовом пытались зарезать ОМОНовца»

в Москву наверное пришли списки для представления к наградам с описанием подвигов

Глядя на облачение космонавтов, понимаешь, что такие предьявы могут исходить только от трусоватых гопников ))