Петербурженку с амфетамином задержали на Подводника Кузьмина

Сотрудники полиции Кировского района задержали женщину, у которой было обнаружено и изъято психотропное вещество, сообщили в14 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у дома 44 по улице Подводника Кузьмина сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков главка задержали 36-летнюю женщину, у которой было обнаружено и изъято 9,27 грамма психотропного вещества «амфетамин».Ранее в отношении указанной гражданки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ). В результате обыска по адресу подозреваемой было обнаружено и изъято оборудование, необходимое для сбыта наркотических и психотропных средств.За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч.Напомним,