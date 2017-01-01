В Сосновом Бору под предлогом "снятия порчи" мошенницы украли у пенсионерки 400 тысяч рублей

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«В Сосновом Бору под предлогом "снятия порчи" мошенницы украли у пенсионерки 400 тысяч рублей»

Сергей Григорьев 17.06 00:05 [ + 0 – ]

Пример самого разумного обращения с цыганами нам подал Адольф Шикльгрубер. И он прав.

Впрочем,это могли быть и другие поданные путина,узбечки или таджички к примеру. (такой же биомусор)



А вообще,какой надо быть дурой,что бы открыть дверь "двум неизвестным женщинам «цыганской» внешности."



Полли Малана 17.06 00:33 [ + 0 – ]

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://eta.pe/parazitu

Barabas 17.06 02:23 [ + 0 – ]

Полли Малана иди сосни у чурки