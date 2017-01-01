Сегодня
17 июня, суббота
Обновлено  
Погода
+22°, влажность 40%
Завтра +20°, малооблачно
Валюта
$ 57.74
€ 64.46
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В Сосновом Бору под предлогом "снятия порчи" мошенницы украли у пенсионерки 400 тысяч рублей

18:41, 16 июня
Тэги: мошенничество, кража, сосновый бор, ленобласть
4
Комментировать
Система Orphus
Тэги: мошенничество, кража, сосновый бор, ленобласть
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Ленобласти задержали трех малолеток, которые обокрали частный дом на 52 тысячи рублей
  • В Ленобласти бойцы Росгвардии задержали мигранта, пытавшегося угнать Hyundai Elantra
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной улице
  • Яндекс составил список самых аварийных дорог Петербурга
  • СМИ: Луческу требует от "Зенита" 4 млн евро и угрожает обратиться в ФИФА
  • Поливальная машина тушила вспыхнувшую на КАД иномарку (фото, видео)
  • На Восстания ДТП с участием двух легковушек закончилось травмами для трех пешеходов
  • Росгвардия: на митинге оппозиции на Марсовом пытались зарезать ОМОНовца
  • На станцию метро "Черная речка" не пускают пассажиров
  • Ирада Вовненко уволилась из Исаакия и сосредоточится на написании романа с эротическими сценами
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«В Сосновом Бору под предлогом "снятия порчи" мошенницы украли у пенсионерки 400 тысяч рублей»
Новые в начале | Новые в конце
Сергей Григорьев 17.06 00:05 [ + 0 ]

Пример самого разумного обращения с цыганами нам подал Адольф Шикльгрубер. И он прав.
Впрочем,это могли быть и другие поданные путина,узбечки или таджички к примеру. (такой же биомусор)

А вообще,какой надо быть дурой,что бы открыть дверь "двум неизвестным женщинам «цыганской» внешности."

Полли Малана 17.06 00:33 [ + 0 ]

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://eta.pe/parazitu

Barabas 17.06 02:23 [ + 0 ]

Полли Малана иди сосни у чурки

norman.mishka 17.06 08:59 [ + 0 ]

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com

Всего комментариев - 4

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
31 мая
В Выборге под предлогом проверки воды злоумышленники украли у 79-летней бабушки 200 тысяч рублей
16 июня
В Ленобласти задержали трех малолеток, которые обокрали частный дом на 52 тысячи рублей
8 июня
Безработного жителя Ленобласти отдадут под суд за серию краж из частных домов
8 июня
В Ленобласти полиция со стрельбой задерживала угонщиков КамАЗов
8 июня
В Петербурге сердобольный пенсионер остался без 450 тысяч после встречи с незнакомкой
31 мая
В Ленобласти юная мошенница украла из конного клуба породистую лошадь стоимостью полмиллиона рублей
26 мая
На Московском проспекте мошенница сняла "порчу" с 14-летней девочки вместе с драгоценностями
добавить свое
Губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Антонина Павловна 11:55, 19 мая

Еще 3186 имхо



Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
15:28, 16 июня Ирада Вовненко уволилась из Исаакия и сосредоточится на написании романа с эротическими сценами (3/+3)
14:57, 16 июня Фрунзенский район получил нового руководителя (6/+6)
14:52, 16 июня Биржевой мост будут разводить дважды за ночь (0/+0)
12:49, 16 июня DJ Smash, Алсу и Лазарев споют на Крестовском в честь открытия Кубка конфедераций (2/+2)
12:25, 16 июня Станцию метро "Автово" закрыли для пассажиров (0/+0)
11:56, 16 июня Директором музея "Исаакиевский собор" назначили Юрия Мудрова (4/+4)
Ваше мнение
Что вы думаете о празднике выпускников "Алые паруса"?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Глядя на облачение космонавтов, понимаешь, что такие предьявы могут исходить только от трусоватых гопников )) в «Росгвардия: на митинге оппозиции на Марсовом пытались зарезать ОМОНовца»
в Москву наверное пришли списки для представления к наградам с описанием подвигов в «Росгвардия: на митинге оппозиции на Марсовом пытались зарезать ОМОНовца»
менты лучше б чурок так гоняли в «Росгвардия: на митинге оппозиции на Марсовом пытались зарезать ОМОНовца»
это что же, они строили линию против толпы внутри самой толпы, становясь к противнику спиной? не слишком талантливое привычное враньё. в «Росгвардия: на митинге оппозиции на Марсовом пытались зарезать ОМОНовца»
Пиздунки! в «Росгвардия: на митинге оппозиции на Марсовом пытались зарезать ОМОНовца»
Рейтинг.beta комментаторов
1
19 МИФОДИЙ 
2
17 Barabas 
3
16 dexter 
4
13 Hиф-Hиф 
5
7 Сергей Григорьев 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-5 Полли Малана 
2
-4 norman.mishka 
3
-3 Викуся Литвиненко 
4
2 махоня 
5
2 SCORPION69 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
За выбитый на Марсовом поле зуб у полицейского задержали подростка
За выбитый на Марсовом поле зуб у полицейского задержали подростка
Оракулом Кубка конфедераций выбрали глухого кота Ахилла (фото)
Оракулом Кубка конфедераций выбрали глухого кота Ахилла (фото)
Движение судов по Мойке и каналу Грибоедова ограничат
Движение судов по Мойке и каналу Грибоедова ограничат
СМИ: "Зенит" хочет арендовать у "Локомотива" Игоря Денисова
СМИ: "Зенит" хочет арендовать у "Локомотива" Игоря Денисова
Оракулом Кубка конфедераций сделают одного из эрмитажных котов
Оракулом Кубка конфедераций сделают одного из эрмитажных котов
Под рассмотрение дел задержанных на Марсовом поле пришлось на два дня "арендовать" Дзержинский суд (видео)
Под рассмотрение дел задержанных на Марсовом поле пришлось на два дня "арендовать" Дзержинский суд (видео)
Петербургское метро продлит работу в дни матчей Кубка Конфедераций
Петербургское метро продлит работу в дни матчей Кубка Конфедераций
СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)
СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)
Единственным пригодным для купания водоемом Петербурга стало Безымянное озеро
Единственным пригодным для купания водоемом Петербурга стало Безымянное озеро
Электричка сошла с рельсов на переезде под Петербургом (фото, видео)
Электричка сошла с рельсов на переезде под Петербургом (фото, видео)
Число курсирующих между Москвой и Петербургом "Сапсанов" увеличат летом
Число курсирующих между Москвой и Петербургом "Сапсанов" увеличат летом
Пулково ведет переговоры с бюджетными авиакомпаниями Европы и Юго-Восточной Азии
Пулково ведет переговоры с бюджетными авиакомпаниями Европы и Юго-Восточной Азии
Алексей Гульчук занял пост главы Невского района
Алексей Гульчук занял пост главы Невского района
Антимонопольщики не нашли завышенных цен в кафе и ресторанах Пулково
Антимонопольщики не нашли завышенных цен в кафе и ресторанах Пулково
Более 30 тысяч выпускников примут участие в празднике "Алые паруса"
Более 30 тысяч выпускников примут участие в празднике "Алые паруса"
Первую партию объединенных проездных "Подорожник-Тройка" раскупили за 5 дней
Первую партию объединенных проездных "Подорожник-Тройка" раскупили за 5 дней
К концу лета в петербургских автобусах можно будет расплачиваться банковскими картами
К концу лета в петербургских автобусах можно будет расплачиваться банковскими картами
"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок
"Почта России" будет проверять содержимое отправляемых в Петербург посылок
Рейс из Петербурга в Ларнаку задержали на семь часов из-за проблем с самолетом
Рейс из Петербурга в Ларнаку задержали на семь часов из-за проблем с самолетом
ЗакС Петербурга поддержал идею ограничения продажи спиртного во время Кубка конфедераций
ЗакС Петербурга поддержал идею ограничения продажи спиртного во время Кубка конфедераций
Петербургские автозаводы уйдут на летние каникулы
Петербургские автозаводы уйдут на летние каникулы
Яхтенный мост закрыли до начала Кубка конфедераций
Яхтенный мост закрыли до начала Кубка конфедераций
Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге исламиста-вербовщика из Таджикистана
Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге исламиста-вербовщика из Таджикистана
Фонтан у Казанского собора забил пеной после "заправки" моющим средством (фото)
Фонтан у Казанского собора забил пеной после "заправки" моющим средством (фото)
Петербург вошел в топ самых популярных у россиян туристических направлений
Петербург вошел в топ самых популярных у россиян туристических направлений
В Петербурге водители не могут получить международные права
В Петербурге водители не могут получить международные права
^ Наверх