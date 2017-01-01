В Петербурге пьяная женщина заявила, что ее изнасиловали в парадной на Парголовской улице

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Обсуждение темы:

«В Петербурге пьяная женщина заявила, что ее изнасиловали в парадной на Парголовской улице»

Сергей Григорьев 16.06 13:39 [ + 2 – ]

"Якобы это был темноволосый европеец"



Какое там. Тётка явно пытается себе польстить. Скорее всего,она даже и узбекским макакам не нужна.