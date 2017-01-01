Девушка попала в реанимацию, выпав из окна во время пьянки в Красном Селе

А на Коломяжском проспекте мужчина погиб, упав с высоты 12-го этажа.

А на Коломяжском проспекте мужчина погиб, упав с высоты 12-го этажа.



Как передает «Фонтанка.ру», мужчина разбился на Коломяжском проспекте около трёх часов ночи 16 июня. Именно в это время поздний прохожий услышал крик и увидел момент падения.



Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские установили, что неизвестный в шортах, белой майке и надвинутой на глаза кепке вошёл в лифт за пять минут до трёх часов ночи. Он доехал до 12 этажа и направился в сторону чёрной лестницы. Полицейские продолжают работать на месте случившегося.



Ещё один инцидент произошёл на улице Юных Пионеров в Красном Селе. Оттуда в шесть часов утра бригада скорой забрали девушку 24-х лет в тяжёлом состоянии. Стражи порядка выяснили, что серьёзные травмы пострадавшая получила после падения из окна третьего этажа. По предварительной информации, перед этим девушка выпивала в компании своих приятелей.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Два человека получили тяжелые травмы при падении с высоты в Петербурге. Мужчина в Приморском районе погиб на месте, женщина в Красном Селе жива, но в реанимации.Как передает «Фонтанка.ру», мужчина разбился на Коломяжском проспекте около трёх часов ночи 16 июня. Именно в это время поздний прохожий услышал крик и увидел момент падения.Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские установили, что неизвестный в шортах, белой майке и надвинутой на глаза кепке вошёл в лифт за пять минут до трёх часов ночи. Он доехал до 12 этажа и направился в сторону чёрной лестницы. Полицейские продолжают работать на месте случившегося.Ещё один инцидент произошёл на улице Юных Пионеров в Красном Селе. Оттуда в шесть часов утра бригада скорой забрали девушку 24-х лет в тяжёлом состоянии. Стражи порядка выяснили, что серьёзные травмы пострадавшая получила после падения из окна третьего этажа. По предварительной информации, перед этим девушка выпивала в компании своих приятелей.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти мужчина, злоупотреблявший алкоголем, разбился насмерть, выпав из окна 4-го этаж а.







Обсуждение темы: «Девушка попала в реанимацию, выпав из окна во время пьянки в Красном Селе» Сергей Григорьев 16.06 13:36 [ + 2 – ]

"Девушка" и "пьянка" несовместимо. Вернее было бы так: "бухая тёлка @бнулась из окна"."

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