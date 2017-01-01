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«Директором музея "Исаакиевский собор" назначили Юрия Мудрова»

Сергей Григорьев 16.06 12:31 [ + 1 – ]

"В мае директор музея Николай Буров, занимавший этот пост девять лет, объявил о своем уходе. Он выразил несогласие с планами передачи собора в ведение Русской православной церкви."



Ну а эта проститутка на всё согласен.

