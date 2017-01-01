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«СМИ: из театра при Консерватории уволят 79 человек»

какой культур-мультур, понимаешь? нефть-газ продаём, турецкие персики-клубнику покупаем - вот на что деньги нужны!

Сергей Григорьев 15.06 19:35 [ + 0 – ]

Это катастрофа. Как же теперь без этих "певунов" воющих аки волки зимой,и скачущих по сцене ж@пах обтянутых в колготки?