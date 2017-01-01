Путин напомнил, что Исаакиевский собор был построен как церковь

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«Путин напомнил, что Исаакиевский собор был построен как церковь»

Тоскливый Дятел Терпило 15.06 16:25 [ + -13 – ]

Полностью поддерживаю в этом вопросе Президента и рад, что имею с ним общую точку зрения. Всех атеистов и сторонников провокационного референдума в ад!

Пишичитай 15.06 16:28 [ + 7 – ]

вы заипали уже своими церквями - ты, путёныш, ещё тупее царьков - те и то церкви НИКОГДА собор не передавали в собственность

Hиф-Hиф 15.06 19:15 [ + 8 – ]

а вот к примеру Смольный был построен как институт благородных девиц. А Зимний -- как место прописки царя. А Мариинский -- как подарок царя царской дочке Маше к свадьбе. И где сейчас та дочка? И кто сейчас в том Мариинском?

монк-аль-ахри 15.06 19:27 [ + -1 – ]

наглядный пример вопиющего невежества, царящего на самых верхних этажах. Хреново учился Вован на юрфаке, сам говорил, что больше пиво бегал пить. И когда кандидатский минимум сдавал - тоже историю не штудировал. Ну а в гэбэшной бурсе культуре не учат - она им зачем? Исаакий строился как имперский символ, а не как поповский притон. Империя, млять твою Вову Плюгавого, есть такое понятие. И попы гундосые и вороватые тут не при делах - обслуга они лакейская. Петр Первый это понимал. Ныне правящая шваль - не очень.

Сергей Григорьев 15.06 19:30 [ + 1 – ]

Действительно верно заметил Ниф-Ниф,что Смольный был построен как институт благородных девиц. А Зимний -- как место прописки царя. А Мариинский -- как подарок царя.

Теперь же,Смольный и Мариинский-бордели со шлюхами и извращенцами. Ну а Зимний,-просто помещение,где например озабоченный и больные бабы вполне легально могут глазеть на порнографию.

2405 15.06 21:40 [ + 0 – ]

А кто платить за развлечение попов будет? Сами долгогривые или опять нас ограбят?

Сергей Григорьев 15.06 23:43 [ + 0 – ]

