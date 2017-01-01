Путин напомнил, что Исаакиевский собор был построен как церковь
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Общество
Полностью поддерживаю в этом вопросе Президента и рад, что имею с ним общую точку зрения. Всех атеистов и сторонников провокационного референдума в ад!
вы заипали уже своими церквями - ты, путёныш, ещё тупее царьков - те и то церкви НИКОГДА собор не передавали в собственность
а вот к примеру Смольный был построен как институт благородных девиц. А Зимний -- как место прописки царя. А Мариинский -- как подарок царя царской дочке Маше к свадьбе. И где сейчас та дочка? И кто сейчас в том Мариинском?
наглядный пример вопиющего невежества, царящего на самых верхних этажах. Хреново учился Вован на юрфаке, сам говорил, что больше пиво бегал пить. И когда кандидатский минимум сдавал - тоже историю не штудировал. Ну а в гэбэшной бурсе культуре не учат - она им зачем? Исаакий строился как имперский символ, а не как поповский притон. Империя, млять твою Вову Плюгавого, есть такое понятие. И попы гундосые и вороватые тут не при делах - обслуга они лакейская. Петр Первый это понимал. Ныне правящая шваль - не очень.
Действительно верно заметил Ниф-Ниф,что Смольный был построен как институт благородных девиц. А Зимний -- как место прописки царя. А Мариинский -- как подарок царя.
Теперь же,Смольный и Мариинский-бордели со шлюхами и извращенцами. Ну а Зимний,-просто помещение,где например озабоченный и больные бабы вполне легально могут глазеть на порнографию.
А кто платить за развлечение попов будет? Сами долгогривые или опять нас ограбят?
У нас не пр.зидент,а настоящий оборотень. То он коммуняка и верный пёс тайной полиции рьяно гоняющий верующих,то вдруг сам становится истово верующим и со слезой стоит в храмах со свечкой. Собственно,такой же оборотень как все его подельники-кремлёвцы.
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23:25, 15 июня
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