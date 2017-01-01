На Синопской набережной мигрант отобрал у случайного прохожего дорогой телефон

Обсуждение темы:

«На Синопской набережной мигрант отобрал у случайного прохожего дорогой телефон»

Инь Порось 15.06 18:55 [ + 10 – ]

... Значит, говорите, экономику они нам поднимают? Ну-ну ... То ли ещё будет ...

Сергей Григорьев 15.06 19:41 [ + 10 – ]

Слава путину!-политика его партии по уничтожению русского народа успешно реализуется!

SCORPION69 15.06 19:43 [ + 10 – ]

вот что власти делают,все чтобы нас угробить с помощью этих чернозадых кишлачников,которые прут к нам как тараканы со всех щелей

НЕСТОР 15.06 21:39 [ + 8 – ]

Надо было утопить черножопую гниду в Неве.

робин 15.06 22:32 [ + 5 – ]

давно нам надо вооружаться и мочить обезьян!!