Прямую линию с Путиным оживили смс-ки с вопросами о том, не устал ли он править и не пора ли ему отдохнуть

Тексты вопросов выводятся на экран и, очевидно, не проходят предварительный отбор и редактуру. Тексты вопросов выводятся на экран и, очевидно, не проходят предварительный отбор и редактуру.



В результате среди них оказались такие: "Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с поставными вопросами?", "Три срока президентства достаточно", "Может вы устали и вам пора отдохнуть?", "Вся Россия считает, что вы засиделись на троне".



Также граждане интересуются: "Правда говорят, что Навальный теперь про вас фильм снимает", "Дождемся ли мы первой леди страны", "Ваши слова "своих не сдаем" относятся к казнокрадам и коррупционерам?"

Трансляция 15-й прямой линии с президентом России Владимиром Путиным , проходящая в четверг, 15 июня, на российском телевидении, обернулась курьезом благодаря вопросам, которые граждане страны присылают по SMS. Тексты вопросов выводятся на экран и, очевидно, не проходят предварительный отбор и редактуру, пишет Newsru.com.В результате среди них оказались такие: "Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с поставными вопросами?", "Три срока президентства достаточно", "Может вы устали и вам пора отдохнуть?", "Вся Россия считает, что вы засиделись на троне".Также граждане интересуются: "Правда говорят, что Навальный теперь про вас фильм снимает", "Дождемся ли мы первой леди страны", "Ваши слова "своих не сдаем" относятся к казнокрадам и коррупционерам?"







Обсуждение темы: «Прямую линию с Путиным оживили смс-ки с вопросами о том, не устал ли он править и не пора ли ему отдохнуть» dexter 15.06 15:01 [ + 0 – ]

Вы слышите меня, бандерлоги?



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