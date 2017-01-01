«За выбитый на Марсовом поле зуб у полицейского задержали подростка»

В Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали подозреваемого в нападении на полицейского во время митинга 12 июня. Ему нет восемнадцати лет.Как передает «Фонтанка.ру», утром 14 июня оперативники доставили в 78-й отдел полиции Центрального УМВД несовершеннолетнего петербуржца. Он был задержан дома по уголовному делу о нападении на сотрудника патрульно-постовой службы на Марсовом поле. Неизвестный ударил его кулаком в лицо и выбил зуб.Дело возбуждено по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти».Удар в лицо был не единственным инцидентом с полицейскими на Марсовом. В объектив видеокамеры попал удар неизвестного мужчины в спину сотрудника, проводившего задержания участников протестной акции.Утром 14 июня в телеграм-каналах политических активистов появились сообщения о задержании несовершеннолетнего участника «Молодежного яблока» Дмитрия Мякшина. «Сейчас оперативники повезут его к следователю», – уточняют авторы информации.Задержанному ищут адвокатов.12 июня на Марсово поле вышли десять тысяч человек. 530 из них уже привлечены к административной ответственности за неповиновение полиции и нарушение правил митинга.К ответственности за неповиновение полиции привлечены 11 несовершеннолетних, остальным вменили нарушение правил проведения митинга. Все они к вечеру 14 июня отпущены домой.