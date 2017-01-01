На парковке "Мега Парнас" угонщики смогли сдвинуть Range Rover только на несколько метров

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Обсуждение темы:

«На парковке "Мега Парнас" угонщики смогли сдвинуть Range Rover только на несколько метров»

Vignat 15.06 21:22 [ + 1 – ]

Обложались по полной!

SCORPION69 15.06 22:04 [ + 3 – ]

кавказоиды стопудово засветились

робин 15.06 22:30 [ + 3 – ]

эти суки за этим сюда и едут, мрази черножопыу!!