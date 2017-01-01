В Петербурге мать попросила не разлучать ее с дочерью, задержанной на акции 12 июня, и отправилась вслед за ней под арест

Женщины приехали в Северную столицу и случайно оказались на Марсовом поле.

Женщины приехали в Северную столицу и случайно оказались на Марсовом поле.



Ранее другой судья того же суда арестовал Ирину Муртазину на восемь суток и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин на своей странице в Facebook уточнил со слов очевидцев, что Эвелину Муртазину суд первоначально отпустил, однако мать, узнав о приговоре дочери, попросила изменить решение.



"К митингу они не имели никакого отношения. Это поняла даже судья. И мать отпустила. А дочке другая судья дала 10 суток. В итоге мать потребовала, чтобы ее тоже арестовали, чтобы сидеть вместе с дочкой. И наш суд уже после вынесения решения взял и поменял его! И посадил и мать тоже", - написал журналист.



Случай прокомментировал также оппозиционный политик Дмитрий Гудков. "Гуманность наших судов выходит наружу в таком виде", - написал он на своей странице в Facebook.



Муртазина пояснила, что она приехала в Петербург из Моздока по работе, а ее дочь - к молодому человеку, который учится в Петербурге, и на акции протеста оказались случайно. Они заметили акцию на Марсовом поле и, заинтересовавшись, подошли: "В душе, конечно, мы все это поддерживали, но лозунги никакие не выкрикивали", - объяснила она.



"Судья спросил: "Что вы можете сказать по поводу того, что произошло, как вы оказались на поле?" Я ему это все рассказала, что мы там проходили, увидели... Высказала свое мнение и попросила, чтобы мне дали восемь суток", - рассказала Эвелина Муртазина "Медиазоне". В итоге судья Щербаков пересмотрел свой приговор, решив на этот раз поверить полицейскому протоколу, и отправил женщину под арест на восемь суток без штрафа.



Как пишет "МК", Муртазина заявила, что "со стороны государства ожидала защиту, а не издевательства", так как у нее есть сын - военный. Она отметила, что нет никаких гарантий того, что она окажется в одной камере со своей дочерью или сможет остаться на свободе.



Сотрудница Фрунзенского суда Петербурга отказалась комментировать обстоятельства вынесения решения по телефону, заявив, что на сайте суда есть "все, что вам положено знать". Информации о делах Муртазиных там нет, пишет Newsru.com.





Судья Фрунзенского суда Санкт-Петебурга Олег Щербаков отправил под арест на восемь суток задержанную на несанкционированной акции протеста 12 июня Эвелину Муртазину, после того как она попросила не разлучать ее с ранее арестованной 19-летней дочерью Ириной, сообщает "Медиазона", ссылаясь на слова Эвелины Муртазиной.Ранее другой судья того же суда арестовал Ирину Муртазину на восемь суток и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин на своей странице в Facebook уточнил со слов очевидцев, что Эвелину Муртазину суд первоначально отпустил, однако мать, узнав о приговоре дочери, попросила изменить решение."К митингу они не имели никакого отношения. Это поняла даже судья. И мать отпустила. А дочке другая судья дала 10 суток. В итоге мать потребовала, чтобы ее тоже арестовали, чтобы сидеть вместе с дочкой. И наш суд уже после вынесения решения взял и поменял его! И посадил и мать тоже", - написал журналист.Случай прокомментировал также оппозиционный политик Дмитрий Гудков. "Гуманность наших судов выходит наружу в таком виде", - написал он на своей странице в Facebook.Муртазина пояснила, что она приехала в Петербург из Моздока по работе, а ее дочь - к молодому человеку, который учится в Петербурге, и на акции протеста оказались случайно. Они заметили акцию на Марсовом поле и, заинтересовавшись, подошли: "В душе, конечно, мы все это поддерживали, но лозунги никакие не выкрикивали", - объяснила она."Судья спросил: "Что вы можете сказать по поводу того, что произошло, как вы оказались на поле?" Я ему это все рассказала, что мы там проходили, увидели... Высказала свое мнение и попросила, чтобы мне дали восемь суток", - рассказала Эвелина Муртазина "Медиазоне". В итоге судья Щербаков пересмотрел свой приговор, решив на этот раз поверить полицейскому протоколу, и отправил женщину под арест на восемь суток без штрафа.Как пишет "МК", Муртазина заявила, что "со стороны государства ожидала защиту, а не издевательства", так как у нее есть сын - военный. Она отметила, что нет никаких гарантий того, что она окажется в одной камере со своей дочерью или сможет остаться на свободе.Сотрудница Фрунзенского суда Петербурга отказалась комментировать обстоятельства вынесения решения по телефону, заявив, что на сайте суда есть "все, что вам положено знать". Информации о делах Муртазиных там нет, пишет Newsru.com. В Петербурге по итогам протестных акций 12 июня было задержано около 600 человек. В Москве на Тверской задержали более 860 человек. Оппозиционера Алексея Навального, выступившего организатором акции, задержали в подъезде дома еще до начала протестов. Суд приговорил его к 30 суткам административного ареста за нарушения по двум статьям - о неповиновении требованию сотрудника полиции и повторном нарушении порядка организации массового мероприятия.







Обсуждение темы: «В Петербурге мать попросила не разлучать ее с дочерью, задержанной на акции 12 июня, и отправилась вслед за ней под арест» SCORPION69 15.06 15:20 [ + 0 – ]

да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире)) Тоскливый Дятел Терпило 15.06 15:27 [ + 0 – ]

Интересно, а на эшафот она тоже вслед за ней отправится?

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