В осквернении кладбища в поселке Волхов подозревают сектантов (фото)
19:21, 15 июня
Тэги: кладбища, вандализм, ленобласть, Волховский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В осквернении кладбища в поселке Волхов подозревают сектантов (фото)»
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смерч 15.06 20:56 [ + 1 – ]
Сектанты?Да это отмороженные упыри которых надо поймать и зарыть за кладбищем.
Всего комментариев - 2
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