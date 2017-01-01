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«В Ленобласти полиции потребовалось всего 10 минут, чтобы найти угнанную иномарку»

Сергей Григорьев 15.06 19:37 [ + 1 – ]

"Похищенная машина валялась в кювете после ДТП."



Дык только поэтому её и нашли доблестные мусора. А так бы..