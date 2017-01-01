В тройном ДТП на Дороге жизни автоледи, врезавшаяся в грузовик, умерла по пути в больницу (фото)

У девушки был трехлетний стаж вождения. У девушки был трехлетний стаж вождения.



Как сообщает "Водитель Петербурга", ДТП произошло 14 июня около 21.15 на Дороге жизни. Сейчас полиция видит следующую картину происшествия: автоледи на «Шкоде» выезжала от музея «Приютино» в сторону Приютинской улицы и при непонятных обстоятельствах не пропустила Scania.



По словам свидетелей, именно водитель грузовика нарушил ПДД, проехав на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с легковушкой грузовик оказался на встречной полосе и врезался в Toyota.







Известно, что водителя Skoda, получившую крайне тяжелые травмы, врачи почти довезли до больницы. Однако она умерла в карете скорой помощи. Погибшей было 28 лет. Как пишет АН «Оперативное прикрытие», у девушки был трехлетний стаж вождения.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне вечером во Всеволожском районе Петербурга на Дороге жизни произошла смертельная авария с участием двух легковушек и грузовика. От полученных травм девушка за рулем одной из легковых машин умерла на руках у врачей.Как сообщает "Водитель Петербурга", ДТП произошло 14 июня около 21.15 на Дороге жизни. Сейчас полиция видит следующую картину происшествия: автоледи на «Шкоде» выезжала от музея «Приютино» в сторону Приютинской улицы и при непонятных обстоятельствах не пропустила Scania.По словам свидетелей, именно водитель грузовика нарушил ПДД, проехав на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с легковушкой грузовик оказался на встречной полосе и врезался в Toyota.Известно, что водителя Skoda, получившую крайне тяжелые травмы, врачи почти довезли до больницы. Однако она умерла в карете скорой помощи. Погибшей было 28 лет. Как пишет АН «Оперативное прикрытие», у девушки был трехлетний стаж вождения.Напомним, ранее мы писали о том, что ДТП на областной трассе унесло жизнь супружеской пары.







Обсуждение темы: «В тройном ДТП на Дороге жизни автоледи, врезавшаяся в грузовик, умерла по пути в больницу (фото)» Andrey Ivanov 15.06 12:08 [ + 0 – ]

Очередная аульная макака за рулем.

Всего комментариев - 1