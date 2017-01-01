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«Мигранта убило мешком с мусором на стройке в Мурино»

Тоскливый Дятел Терпило 15.06 11:15 [ + -2 – ]

Каждый день приносит трагическую новость о гибели несчастного мигранта, который приехал к нам на заработки. Наверняка, это был хороший профессионал с востребованной профессией, однако таких людей у нас не ценят.