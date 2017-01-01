Пассажира с кокаином задержали на станции метро "Ломоносовская"

Пассажира с запрещенными веществами задержали в минувший вторник, 13 июня, в петербургском метро, сообщили вВ 20.30 в вестибюле станции метро «Ломоносовская» полицейскими Управления полиции на метрополитене задержан 29-летний неработающий гражданин. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 5,23 грамма кокаина.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФНапомним,