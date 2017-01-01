Студентка отбилась от насильника на юго-западе Петербурга

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Обсуждение темы:

«Студентка отбилась от насильника на юго-западе Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 15.06 11:17 [ + 2 – ]

Заметьте, европеец, а не азиат, который всегда отличается крайне уважительным отношением к женщинам и пожилым людям.

МИФОДИЙ 15.06 11:31 [ + 1 – ]

дятел когда тебе твои азиаты мешок строительного мусора на черепушку скинут