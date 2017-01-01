В четверг в Петербурге ветер немного утихнет и температура поднимется до 17 градусов тепла

По области возможны кратковременные дожди.

По области возможны кратковременные дожди.



В Северной столице в четверг ожидается облачная погода – ночью переменная облачность, днем небольшая. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью будет от +6 до +8 градусов, а днем – от +15 до +17.



В Ленобласти ночью ожидаются переменная облачность, а местами в юго-восточных районах – небольшой кратковременный дождь. Днем обещают небольшую облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, но местами похолодает до +1. Днем потеплеет до +14...+19 градусов.



Напомним, Завтра, 15 июня, в городе на Неве ожидается северный и северо-западный ветер, однако его порывы немного утихнут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.В Северной столице в четверг ожидается облачная погода – ночью переменная облачность, днем небольшая. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью будет от +6 до +8 градусов, а днем – от +15 до +17.В Ленобласти ночью ожидаются переменная облачность, а местами в юго-восточных районах – небольшой кратковременный дождь. Днем обещают небольшую облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, но местами похолодает до +1. Днем потеплеет до +14...+19 градусов.Напомним, лето в Петербурге началось со шквалистого ветра, который свалил несколько деревьев, и с града вперемешку со снегом. Предштормовое предупреждение сохранялось в городе на Неве три дня.





