На улице Турку во время испытаний теплосетей прорвало трубу с водой (видео)

Аварийные бригады занимаются ремонтом дефекта.

Аварийные бригады занимаются ремонтом дефекта.



Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу компании, по предварительной информации, нагрузки не выдержала труба диаметром 50 см. Аварийные бригады выехали на место, чтобы откачать с дороги воду. Об ограничении движения не сообщается.







Напомним, н Сегодня днем во Фрунзенском районе Петербурга произошла очередная коммунальная авария. Улицу Турку в районе перекрестка с Пражской залило водой из дефектной трубы. «Теплосети Санкт-Петербурга» днем 14 июня проводят там испытания.Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу компании, по предварительной информации, нагрузки не выдержала труба диаметром 50 см. Аварийные бригады выехали на место, чтобы откачать с дороги воду. Об ограничении движения не сообщается.Напомним, н а прошлой неделе трубу с горячей водой прорвало на улице Маршала Захарова.







Обсуждение темы: «На улице Турку во время испытаний теплосетей прорвало трубу с водой (видео)» махоня 14.06 19:31 [ + 1 – ]

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