Автобус из Пулково будет ходить до площади Восстания во время Кубка конфедераций

А в дни матчей его заменит круглосуточный экспресс.

А в дни матчей его заменит круглосуточный экспресс. ГУП «Пассажиравтотранс».



С 15 июня по 4 июля (кроме дней матчей) автобусы № 39Э «Станция метро «Московская» – аэропорт Пулково» будут ходить до площади Восстания всего с тремя остановками по пути:



• площадь Победы;

• станция метро «Московская»;

• станция метро «Парк Победы».



В дни игр (17, 22, 24 июня и 2 июля) маршрут будет закрыт. Для болельщиков, прибывающих в аэропорт, в круглосуточном режиме с 5:00 дня матча до 5:00 следующего дня будут курсировать автобусы S1, следующие также до площади Восстания.



Напомним,

Об очередном изменении в транспортной жизни Петербурга, связанном с проведением Кубка конфедераций, сообщает пресс-службаС 15 июня по 4 июля (кроме дней матчей) автобусы № 39Э «Станция метро «Московская» – аэропорт Пулково» будут ходить до площади Восстания всего с тремя остановками по пути:• площадь Победы;• станция метро «Московская»;• станция метро «Парк Победы».В дни игр (17, 22, 24 июня и 2 июля) маршрут будет закрыт. Для болельщиков, прибывающих в аэропорт, в круглосуточном режиме с 5:00 дня матча до 5:00 следующего дня будут курсировать автобусы S1, следующие также до площади Восстания.Напомним, в дни матчей Кубка будут работать дольше некоторые станции петербургского метро.





