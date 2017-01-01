На Ленинском во время пьяной ссоры мигрант пырнул ножом в ногу своего собутыльника

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.





В ходе проверки было установлено, что компания людей распивала в квартире алкогольные напитки и в ходе внезапно возникшего конфликта один из мужчин схватил нож и несколько раз ударил своего товарища в ногу. Пострадавший был госпитализирован на скорой в Городскую больницу № 26.



"По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Московском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 38-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который в ходе распития алкогольных напитков нанёс своему знакомому ранение ножом.

Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , 13 июня соседи вызвали полицию, услышав, что в одной из квартир дома 147 по Ленинскому проспекту раздаются крики и звуки борьбы. Прибывшие на место происшествия бойцы Росгвардии задержали мужчину со следами крови на одежде и доставили в 51 отдел полиции.В ходе проверки было установлено, что компания людей распивала в квартире алкогольные напитки и в ходе внезапно возникшего конфликта один из мужчин схватил нож и несколько раз ударил своего товарища в ногу. Пострадавший был госпитализирован на скорой в Городскую больницу № 26."По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что петербуржец взялся за топор во время ссоры с соседом из-за парковочного места.







Обсуждение темы: «На Ленинском во время пьяной ссоры мигрант пырнул ножом в ногу своего собутыльника» махоня 14.06 21:18 [ + 5 – ]

Опять новости из зоопарка? НЕСТОР 14.06 22:12 [ + 6 – ]

Черножопые сюда пить приезжают?

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