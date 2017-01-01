На Гражданском двое мужчин украли с парковки дорогой велосипед и сразу же попались в руки Росгвардии

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.





Прибыв на место происшествия, стражи порядка увидели двух мужчин, которые катили велосипед, а при виде сотрудников полиции стали заметно нервничать. Рассказать откуда у них велосипед не смогли. В показаниях путались. При себе у мужчин была обнаружена сумка с инструментами. Подозреваемые были задержаны и доставлены в 3 отдел полиции.



В ходе проверки было установлено, что задержанные перерезали трос припаркованного велосипеда и похитили его. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 части 2 статьи 158 (Кража) УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Калининском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал двух мужчин 29 и 22 лет, которые похитили с велостоянки дорогостоящий велосипед.

Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , бойцы Росгвардии получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта, расположенного по адресу: Гражданский проспект, дом 41, корпус 2.Прибыв на место происшествия, стражи порядка увидели двух мужчин, которые катили велосипед, а при виде сотрудников полиции стали заметно нервничать. Рассказать откуда у них велосипед не смогли. В показаниях путались. При себе у мужчин была обнаружена сумка с инструментами. Подозреваемые были задержаны и доставлены в 3 отдел полиции.В ходе проверки было установлено, что задержанные перерезали трос припаркованного велосипеда и похитили его. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 части 2 статьи 158 (Кража) УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что в Пушкине бойцы Росгвардии задержали бомжа, который отнял у 11-летнего мальчика дорогостоящий велосипед.





