Обсуждение темы:

«"УАЗ Патриот", разбившийся на "Скандинавии", принадлежит ФСБ. Подробности»

Настоящий чекист не мог попасть в аварию! У него холодные руки и горячее сердце! Это видать бомжи угнали патриота.