Обсуждение темы:

«СМИ: "Зенит" хочет арендовать у "Локомотива" Игоря Денисова»

Тоскливый Дятел Терпило 14.06 15:09 [ + 0 – ]

Денисов, Аршавин, одним словом попытка создать ретро-Зенит. Ностальгия по увядшей славе, которая уже никогда не вернется. И снова бред об игре в ЛЧ, в УЕФА хотя бы вышли из группы.