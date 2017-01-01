В Киришах грабитель ударил случайного прохожего и отобрал у него деньги, но далеко уйти не смог

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 13 июня около 15.30 в городе Кириши у дома 15 на улице Мира. 30-лений гражданин отобрал у 39-летнего прохожего около двух тысяч, паспорт и мобильный телефон, при этом ударил его кулаком в лицо.



После злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками районной полиции при патрулировании территории.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.



Напомним, Накануне средь бела дня в Киришском районе Ленинградской области мужчина напал на случайного прохожего и попытался отобрать у него имущество.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 13 июня около 15.30 в городе Кириши у дома 15 на улице Мира. 30-лений гражданин отобрал у 39-летнего прохожего около двух тысяч, паспорт и мобильный телефон, при этом ударил его кулаком в лицо.После злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками районной полиции при патрулировании территории.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что на Ржевке неизвестный злоумышленник избил и ограбил актера Геннадия Свиря.







Обсуждение темы: «В Киришах грабитель ударил случайного прохожего и отобрал у него деньги, но далеко уйти не смог» Barabas 15.06 02:04 [ + 0 – ]

очередной черножоп небось

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