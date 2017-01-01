На Просвещения двое злодеев избили и ограбили случайного прохожего

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«На Просвещения двое злодеев избили и ограбили случайного прохожего»

Тоскливый Дятел Терпило 14.06 12:02 [ + -6 – ]

Конечно, запретили на полтора месяц оборот травматического оружия. Вот и становятся беззащитные люди легкой добычей преступников. Когда на поясе два револьвера, чувствуешь себя намного спокойнее.

НЕСТОР 14.06 12:10 [ + 7 – ]

дятел,у тебя два или три револьвера на поясе?

Тоскливый Дятел Терпило 14.06 15:05 [ + -1 – ]

Нестор, законом разрешено иметь два. Надо знать и чтить законы.