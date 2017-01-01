Появилось видео жуткого ДТП на "Скандинавии" с участием "УАЗ" и фуры, в котором погибли два человека

Внедорожник совершал обгон по встречке.

Внедорожник совершал обгон по встречке.





Фото: "ВКонтакте"



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 13 июня около 16.00 на 92-м километре трассы "Скандинавия". Там столкнулись «УАЗ Патриот» и фура «Скания». В «Патриоте» погибли двое мужчин, его водитель пока считается виновником ДТП. Момент столкновения – оно было лобовым – попал на видео.







Движение по автодороге А-181 «Скандинавия», перекрытое из-за смертельного ДТП, было полностью восстановлено до 21:15. Транспортные потоки пустили в объезд.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне днем в Выборгском районе Ленинградской области на печально известной трассе "Скандинавия" произошло очередное ДТП с участием внедорожника и фуры, в результате которого погибли два человека.Фото: "ВКонтакте"Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 13 июня около 16.00 на 92-м километре трассы "Скандинавия". Там столкнулись «УАЗ Патриот» и фура «Скания». В «Патриоте» погибли двое мужчин, его водитель пока считается виновником ДТП. Момент столкновения – оно было лобовым – попал на видео.Движение по автодороге А-181 «Скандинавия», перекрытое из-за смертельного ДТП, было полностью восстановлено до 21:15. Транспортные потоки пустили в объезд.Напомним, ранее мы писали о том, что ДТП на областной трассе унесло жизнь супружеской пары.





