Байкер, разбившийся вместе с женой в Ивангороде, третьи сутки не выходит из комы (фото)

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Обсуждение темы:

«Байкер, разбившийся вместе с женой в Ивангороде, третьи сутки не выходит из комы (фото)»

Vignat 13.06 22:32 [ + 0 – ]

Нафига обоим садиться нахрустопед, если ребенок ждет?!