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По ЗСД проехал 400-метровый российский "флаг" (фото, видео)

16:43, 13 июня
Тэги: акция, праздник, авто, дороги, зсд
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Тэги: акция, праздник, авто, дороги, зсд
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Общество
Обсуждение темы:
«По ЗСД проехал 400-метровый российский "флаг" (фото, видео)»
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смерч 13.06 22:21 [ + 0 ]

И?К 9 маю все в пилотках,тут со знаменем ..А в этом автопробеге хоть одна наша Российская машина была?Патриоты

Всего комментариев - 1

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