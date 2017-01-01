«По ЗСД проехал 400-метровый российский "флаг" (фото, видео)»

Петербургские автомобилисты День России отпраздновали оригинально. В 10 утра на Богатырском проспекте водители организовали три автоколонны цветов национального флага: белую, синюю и красную. По 67 машин каждого цвета.Как сообщают "Вести", автомобили выехали на Западный скоростной диаметр, потом - вдоль Финского залива, по Вантовому мосту и мимо нового стадиона - на Васильевский остров. Общая длина маршрута составила 6 километров.По словам организаторов флешмоба, акция претендует на рекорд. Заявок на участие было так много, что некоторым автомобилистам пришлось отказать. В частности, поучаствовать во флешмобе не смогли те автовладельцы, у которых машина не соответствовала цветовым оттенкам национального флага.«Сегодня мы провели 400-метровый «флаг» России по ЗСД мимо стадиона «Санкт-Петербург» и по уникальному вантовому мосту. Такого в стране не делал никто. С Днём России, друзья!» – сообщают организаторы из» на своей странице «ВКонтакте».Как и предполагалось, «флаг» медленно проехал по трём правым полосам центрального участка ЗСД. Левая полоса оставалась свободной.