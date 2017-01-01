На Гагарина кавказец порезал соседа за просьбу не мусорить

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Обсуждение темы:

«На Гагарина кавказец порезал соседа за просьбу не мусорить»

dexter 13.06 16:11 [ + 8 – ]

Такие вот у приматов инстинкты.

Неzнайка. 13.06 16:40 [ + 13 – ]

Пивную бутылку в опу засунуть, хотя дупло у черноухого наверно разработано на совесть...

Врач-проктолог,Илья Лукич 13.06 17:40 [ + 10 – ]

Если ишак такой горячий, ты кал бы себя ножом в дупло. А, не за справедливо сделанное замечание!

Тоскливый Дятел Терпило 13.06 18:11 [ + -7 – ]

Соседу следовало подобрать бутылку и отнести в урну. На личном примере надо воспитывать.

робин 13.06 19:35 [ + 6 – ]

сколько же черножопых тварей развелось в городе!!

НЕСТОР 13.06 20:40 [ + 4 – ]

Чурка есть чурка.

misha.ivancev 13.06 21:02 [ + -1 – ]

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com



