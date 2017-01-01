«На Гагарина кавказец порезал соседа за просьбу не мусорить»

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Общество
Пивную бутылку в опу засунуть, хотя дупло у черноухого наверно разработано на совесть...
Если ишак такой горячий, ты кал бы себя ножом в дупло. А, не за справедливо сделанное замечание!
Соседу следовало подобрать бутылку и отнести в урну. На личном примере надо воспитывать.
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com
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18:45, 13 июня
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Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно. в «СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»