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«Осенью в Петербурге начнут проектировать дороги к трем новым кварталам»

людей уже заселяют однако. а они - проектировать. оперативная у жорки власть!

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