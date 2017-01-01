Прожиточный минимум в Петербурге за I квартал составил 10,6 тыс. рублей

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«Прожиточный минимум в Петербурге за I квартал составил 10,6 тыс. рублей»

dexter 13.06 14:57 [ + 9 – ]

Это после уплаты коммунальных платежей, или это для бомжей ?

Кроме как мразями, "вычислителей" этой суммы, назвать как-либо сложно.

НЕСТОР 13.06 15:30 [ + 10 – ]

Посадите шаломова и менделя на эту сумму-пусть проживут.

монк-аль-ахри 13.06 16:58 [ + 5 – ]

посадите бакинского гастарбайтера да алкоголика-замполита на этот паёк. полгода хотя бы протянут?

SCORPION69 13.06 17:16 [ + 5 – ]

эх,не обожраться бы от 80 рублей

misha.ivancev 13.06 21:01 [ + 0 – ]

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