Автомобильный крестный ход проведут завтра в Петербурге

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Обсуждение темы:

«Автомобильный крестный ход проведут завтра в Петербурге»

dexter 13.06 14:30 [ + 3 – ]

ПГМ шагает по планете..

монк-аль-ахри 13.06 17:04 [ + 4 – ]

количество идиотов в петрограде не уменьшается....жалко. хотелось пожить в нормальной стране, в нормальном городе.

lazzi 13.06 20:10 [ + 5 – ]

А на крузаках и мерсах батюшки подтянутся к крестному ходу?

misha.ivancev 13.06 21:01 [ + 0 – ]

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com





смерч 13.06 22:47 [ + 2 – ]

Чёрные гелики и попы с золотыми цепями и крестами..