71-летнюю пенсионерку оштрафовали за участие в антикоррупционном митинге на Марсовом

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«71-летнюю пенсионерку оштрафовали за участие в антикоррупционном митинге на Марсовом»

монк-аль-ахри 13.06 17:08 [ + 9 – ]

и сколько бойцов, прости господи за паскудное слово, Росгвардии участвовало в задержании? Подкрепление вызывали? Спецсредства применяли? А то ведь старшку в 71 год побьёт ещё гвардейца. И его спасать придётся. Козлинушку малиновоберетную.

робин 13.06 19:42 [ + 5 – ]

вот суки поганые, ,,они пенсию ее вспомнили, на что ей жить теперь?надо же так испугаться старушки, осталось еще младенцев достать из роддома и арестовать! ничего - подождите суки, немного осталось!!

lazzi 13.06 20:13 [ + 5 – ]

Борьба с нищими и обворованными пенсионерами. Позор!

misha.ivancev 13.06 21:02 [ + -1 – ]

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смерч 13.06 22:09 [ + 2 – ]

Это не позор это реальность.Злоба.Ненависть .Предательство народа и присяге.Менты в прошлом говорят что хорошо что милицию переименовали в полицию,пусть народ хоть добрым словом вспоминает нас...Из разговора с бывшим майором Гувд

смерч 13.06 22:09 [ + 1 – ]

Это не позор это реальность.Злоба.Ненависть .Предательство народа и присяге.Менты в прошлом говорят что хорошо что милицию переименовали в полицию,пусть народ хоть добрым словом вспоминает нас...Из разговора с бывшим майором Гувд