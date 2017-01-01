71-летнюю пенсионерку оштрафовали за участие в антикоррупционном митинге на Марсовом
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Общество
и сколько бойцов, прости господи за паскудное слово, Росгвардии участвовало в задержании? Подкрепление вызывали? Спецсредства применяли? А то ведь старшку в 71 год побьёт ещё гвардейца. И его спасать придётся. Козлинушку малиновоберетную.
вот суки поганые, ,,они пенсию ее вспомнили, на что ей жить теперь?надо же так испугаться старушки, осталось еще младенцев достать из роддома и арестовать! ничего - подождите суки, немного осталось!!
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com
Это не позор это реальность.Злоба.Ненависть .Предательство народа и присяге.Менты в прошлом говорят что хорошо что милицию переименовали в полицию,пусть народ хоть добрым словом вспоминает нас...Из разговора с бывшим майором Гувд
Это не позор это реальность.Злоба.Ненависть .Предательство народа и присяге.Менты в прошлом говорят что хорошо что милицию переименовали в полицию,пусть народ хоть добрым словом вспоминает нас...Из разговора с бывшим майором Гувд
Банальный судебный произвол....ОСОЗНАННОЕ нарушение процессуальных прав привлекаемых к ответственности со стороны судей как минимум...про наличие события админ.правонарушения- без коммента....
Вот такая судьба у назначенных судей...лизать руку хозяину...и не только руку....
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18:45, 13 июня
на новости
Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно. в «СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»