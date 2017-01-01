Жительницу Петербурга отправили в психушку за удар по полицейскому авто

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«Жительницу Петербурга отправили в психушку за удар по полицейскому авто»

Бpат 13.06 12:46 [ + 14 – ]

В психушку пора отправлять всю нынешнюю власть с полицаями вместе. Сколлько лет во власти, а всё у убогих и скудоумных кризис! И, это происходит в самой богатой стране (полезные ископаемые, газ, нефть, лес, алмазы, золотые прииски и прочее). Можно ли такую правящую верхушку назвать нормальной?

Неzнайка. 13.06 12:47 [ + 9 – ]

она каблуком пробила дверь спецмашины...

Да это Синтия Ротрок по ходу была...В очередной раз об..срались менты...

Фрекен Бок 13.06 12:54 [ + -13 – ]

Решено, давайте "Брата" у руля поставим. Он сейчас все быстро разрулит)))

Раздаст землю крестьянам,

У богатых все отнимет, и всем поровну раздаст.



Мне это что то напоминает, бугага))))))

монк-аль-ахри 13.06 17:12 [ + 7 – ]

власть опять обоср*лась. с чем я её и поздравляю. а менты - козлы. меня самого паковали за отсутствие паспорта на кармане дней 10 назад. не обыскали, в обезьянник не прятали. но все бабки, что на кармане были, слизнули в свою пользу - и все дела. так что менты - козлы сраные. и это - медицинский факт.

lazzi 13.06 20:19 [ + 3 – ]

Какая власть такие и полицаи. Нормальные люди в полицию работать не пойдут.