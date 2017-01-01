«Жительницу Петербурга отправили в психушку за удар по полицейскому авто»

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Общество
В психушку пора отправлять всю нынешнюю власть с полицаями вместе. Сколлько лет во власти, а всё у убогих и скудоумных кризис! И, это происходит в самой богатой стране (полезные ископаемые, газ, нефть, лес, алмазы, золотые прииски и прочее). Можно ли такую правящую верхушку назвать нормальной?
она каблуком пробила дверь спецмашины...
Да это Синтия Ротрок по ходу была...В очередной раз об..срались менты...
Решено, давайте "Брата" у руля поставим. Он сейчас все быстро разрулит)))
Раздаст землю крестьянам,
У богатых все отнимет, и всем поровну раздаст.
Мне это что то напоминает, бугага))))))
власть опять обоср*лась. с чем я её и поздравляю. а менты - козлы. меня самого паковали за отсутствие паспорта на кармане дней 10 назад. не обыскали, в обезьянник не прятали. но все бабки, что на кармане были, слизнули в свою пользу - и все дела. так что менты - козлы сраные. и это - медицинский факт.
Какая власть такие и полицаи. Нормальные люди в полицию работать не пойдут.
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://zdorovie-smoke.blogspot.com
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18:45, 13 июня
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