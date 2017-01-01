В жутком ДТП на Витебском с участием микроавтобуса и грузовика погибли два человека (фото)

В результате аварии оба автомобиля сгорели.

В результате аварии оба автомобиля сгорели.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 12 июня около 12.30 на Витебском проспекте в направлении от Пушкина к Шушарам. В месте разрыва разделительного ограждения «Форд Транзит» врезался в самосвал под управлением 32-летнего мужчины. Обе машины сгорели.



Водитель и пассажир «Транзита» скончались на месте происшествия. Их личности устанавливаются, пока официальных данных о поле и возрасте нет. Очевидцы, отметим, утверждали, что это мужчина и женщина.







Движение транспорта по Витебскому в направлении от Пушкина к Шушарам было на долгое время полностью перекрыто. Обстоятельства аварии устанавливаются.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне в Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения погибли два человека.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 12 июня около 12.30 на Витебском проспекте в направлении от Пушкина к Шушарам. В месте разрыва разделительного ограждения «Форд Транзит» врезался в самосвал под управлением 32-летнего мужчины. Обе машины сгорели.Водитель и пассажир «Транзита» скончались на месте происшествия. Их личности устанавливаются, пока официальных данных о поле и возрасте нет. Очевидцы, отметим, утверждали, что это мужчина и женщина.Движение транспорта по Витебскому в направлении от Пушкина к Шушарам было на долгое время полностью перекрыто. Обстоятельства аварии устанавливаются.Напомним, ранее мы писали о том, что ДТП на областной трассе унесло жизнь супружеской пары.





