Под Гатчиной водитель "Опеля" вылетел в кювет, погиб сам и едва не угробил своих пассажиров
12:12, 13 июня
Тэги: дтп, авто, травмы, смерть, пострадавшие, ленобласть, Гатчинский район
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Спасибо всем тем участникам антикоррупционного митинга, что вышли бороться с гнилой едро-путинской властью, за будущее наших детей, внуков и правнуков! Позор путино-медвежьему режиму! Спасибо, что не струсили! За своё счастье надо бороться! в «СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»
Так ведь здесь все новости: тех арестовали,этих посадили.
Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно. в «СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»
Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно. в «СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»
В психушку пора отправлять всю нынешнюю власть с полицаями вместе. Сколлько лет во власти, а всё у убогих и скудоумных кризис! И, это происходит в самой богатой стране (полезные ископаемые, газ, нефть, лес, алмазы, золотые прииски и прочее). Можно ли таку... в «Жительницу Петербурга отправили в психушку за удар по полицейскому авто»
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