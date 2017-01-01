Под Гатчиной водитель "Опеля" вылетел в кювет, погиб сам и едва не угробил своих пассажиров

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Пострадавших госпитализировали в больницу.



Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, ДТП произошло 11 июня около 7 часов утра на 36-м километре дороги из деревни Мины в деревню Новинка неподалеку от поселка Чаща. Автомобиль «Опель Вектра» вылетел в кювет и врезался в дерево.



В результате ДТП водитель иномарки скончался в карете скорой помощи. Его личность устанавливается, на вид мужчине было 30 лет. 25-летний пассажир, житель Петербурга, получил перелом ноги, а 34-летняя женщина ушиб позвоночника и ссадины. Обстоятельства аварии уточняются.



Напомним, ранее мы писали о том, что В минувшие выходные в Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, ДТП произошло 11 июня около 7 часов утра на 36-м километре дороги из деревни Мины в деревню Новинка неподалеку от поселка Чаща. Автомобиль «Опель Вектра» вылетел в кювет и врезался в дерево.В результате ДТП водитель иномарки скончался в карете скорой помощи. Его личность устанавливается, на вид мужчине было 30 лет. 25-летний пассажир, житель Петербурга, получил перелом ноги, а 34-летняя женщина ушиб позвоночника и ссадины. Обстоятельства аварии уточняются.Напомним, ранее мы писали о том, что ДТП на областной трассе унесло жизнь супружеской пары.





