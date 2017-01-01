На трассе Вологда - Новая Ладога два человека оказались в больнице после столкновения с лосем

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«На трассе Вологда - Новая Ладога два человека оказались в больнице после столкновения с лосем»

григор 13.06 16:40 [ + 0 – ]

Жаль людей кто попадает в такие дтп,от этой скотины не увернешься,машина разбита еще и штраф впаяют.