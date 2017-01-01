«Под рассмотрение дел задержанных на Марсовом поле пришлось на два дня "арендовать" Дзержинский суд (видео)»

Дзержинский суд Петербурга на двое суток прекратил привычную работу. Все судьи будут заняты рассмотрением полицейских протоколов на участников митинга против коррупции. Никого из слушателей не пускают.Как сообщает «Фонтанка.ру», утром 13 июня на двери суда появилось объявление о том, что все назначенные на ближайшие два дня дела сняты с рассмотрения. Не принимаются также исковые заявления.Нештатную ситуацию вызвала активность полиции, которая составила 1202 административных протокола после митинга на Марсовом поле. Каждый задержанный участник удостоился двух протоколов – по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции).Соответственно, количество задержанных составляет 561 человек.У Дзержинского суда дежурят ОМОН и автомобиль ДПС. В суд никого не пускают и не пустят. Объявлено, что вход возможен только для ознакомления с делами в гражданской и уголовной канцеляриях, но и таким образом попасть внутрь невозможно, если нет статуса участника дела.В настоящий момент к зданию суда уже прибыл первый автобус. Из него вывели десять человек, в том числе трех женщин. Среди них есть 71-летняя задержанная по фамилии Черная. Все они провели ночь в 29-м отделе полиции. В суд доставленных завели под бдительным контролем омоновцев. Дела рассматриваются в отсутствии прессы и наблюдателей. Вход в суд охраняет полиция.Первым наказание получил петербуржец Васильев. Он арестован на пять суток и оштрафован на десять тысяч рублей. Идентичное решение вынесено накануне в отношении Ангелины Высоцкой.