Под рассмотрение дел задержанных на Марсовом поле пришлось на два дня "арендовать" Дзержинский суд (видео)
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Общество
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Это уже не смешно.Вот эти все задержания для народы выводы,и для электората который голосовал или собирается голосовать за вову.Вот это всё рвение полицаев реальная подстава для власти,они думают это устрашение а это наоборот ..народ умнее становится.
Банальный судебный произвол....ОСОЗНАННОЕ нарушение процессуальных прав привлекаемых к ответственности со стороны судей как минимум...про наличие события админ.правонарушения- без коммента....
Вот такая судьба у назначенных судей...лизать руку хозяину...и не только руку....
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18:45, 13 июня
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Банда крелевских отморозков-беспредельщиков творит расправу над невиновными. Самое обидное: чувствую, опять не будет воздаяния, а значит и повторение неизбежно. в «СМИ: около 10 тысяч человек вышли на митинг против коррупции на Марсовом поле (фото)»