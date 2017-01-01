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«Стадо свиней разгуливало утром по трассе "Скандинавия" в Ленобласти (фото)»

Понятно! Это сотрудники едрисни разгуливали. Потому и кризис в стране, коррупция и безработица с нищетой. Когда такие кадры во власти! Что с них взять с убогих и скудоумных?